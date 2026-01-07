Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 7 de enero de 2026

El clima en Cancún para este miércoles 7 de enero determina que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 59%.

Según se establece, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Jueves 8 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Viernes 9 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Sábado 10 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Domingo 11 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Lunes 12 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 22

Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 21

Miércoles 14 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 21

