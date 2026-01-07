Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 7 de enero de 2026

El clima en Cancún para este miércoles 7 de enero determina que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 59%.Según se establece, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.Jueves 8 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Viernes 9 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Sábado 10 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Domingo 11 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Lunes 12 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 22Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 21Miércoles 14 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 21Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en El Salto