Miércoles, 07 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 7 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 7 de enero de 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 7 de enero de 2026

El clima en Cancún para este miércoles 7 de enero determina que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 59%.

Según se establece, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Jueves 8 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Viernes 9 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Sábado 10 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Domingo 11 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Lunes 12 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 22

Martes 13 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 21

Miércoles 14 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Mazamitla
Clima en Monterrey
Clima en Chapala
Clima en Guadalajara
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Ciudad de México
Clima en Zapopan
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tonalá
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Tapalpa
Clima en El Salto

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones