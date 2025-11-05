Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 5 de noviembre de 2025

El clima en Monterrey para este miércoles 5 de noviembre informa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 36%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Jueves 6 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Viernes 7 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

Sábado 8 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Domingo 9 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Lunes 10 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Martes 11 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Miércoles 12 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

