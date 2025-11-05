De acuerdo con fuentes federales, la noche de ayer fue detenido un hombre, quien sería el que por la tarde acosó a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, mientras caminaba por el centro de la Ciudad de México.

El video del acercamiento se hizo viral y desató condenas de todo tipo, sobre todo comentarios que cuestionaron el dispositivo de seguridad de la Mandataria, pues se aprecia que el hombre se le acerca y la toca sin su consentimiento.

El hombre fue detenido en el mismo perímetro de la agresión, la zona Centro de la Ciudad, y fue ejecutada por policías capitalinos a las 9 de la noche de ayer.

Mujeres, gobernadoras, legisladoras, activistas y periodistas condenaron el acoso.

Entre los mensajes, la coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega, señaló que lo ocurrido hoy con la mandataria federal “muestra el nivel de inseguridad en el que viven las mujeres en este país”.

Según el registro federal de detenciones, Uriel “N” está ahora en disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México, en la colonia Doctores.

Fuentes penales indicaron que Sheinbaum fue víctima de un delito de abuso sexual flagrante, según el Código Penal de la Ciudad de México, pero en el momento que ocurrió el delito ningún ayudante cercano a la Mandataria intervino.