Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 5 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este miércoles 5 de noviembre prevé que estará con cielo claro con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 6 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 6 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Viernes 7 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Sábado 8 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Domingo 9 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Lunes 10 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 13 y temperatura mínima de 9

Martes 11 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 9

Miércoles 12 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 8

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

