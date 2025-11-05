Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 5 de noviembre de 2025

El clima en Cancún para este miércoles 5 de noviembre informa que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 78%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.Jueves 6 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Viernes 7 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Sábado 8 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Domingo 9 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Lunes 10 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23Martes 11 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 22Miércoles 12 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 22Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Tonalá