Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 4 de febrero de 2026

El clima en Monterrey para este miércoles 4 de febrero determina que estará con nubes con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Jueves 5 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Viernes 6 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Sábado 7 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Domingo 8 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Lunes 9 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Martes 10 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Miércoles 11 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19