Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 4 de febrero de 2026

El clima en Monterrey para este miércoles 4 de febrero determina que estará con nubes con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Jueves 5 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Viernes 6 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Sábado 7 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Domingo 8 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Lunes 9 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Martes 10 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Miércoles 11 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

