El Senado avala que diputados cancelen sesiones durante el resto de la semana

El Senado de la República aprobó este martes 3 de febrero que la Cámara de Diputados cancele las sesiones ordinarias previstas para el resto de la semana y retome sus trabajos legislativos hasta el 10 de febrero de 2026, conforme al calendario establecido para el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de la LXVI Legislatura.

El permiso, solicitado por la propia Cámara baja y presentado ante el pleno por la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, fue avalado a través de una votación económica, procedimiento en el que las y los senadores expresan su postura levantando la mano. Aunque el acuerdo se aprobó sin una discusión extensa, la manera en que se planteó y la ausencia de un debate amplio generaron comentarios entre especialistas y sectores de la sociedad civil.

La determinación se tomó durante una sesión ordinaria del Senado realizada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, donde la presidenta de la Cámara Alta puso a consideración del pleno la solicitud enviada por la Cámara de Diputados para suspender las sesiones del pleno a lo largo de la primera semana de febrero.

El planteamiento establecía que las y los legisladores federales retomen sus actividades parlamentarias el 10 de febrero de 2026, lo que supone varios días sin sesiones plenarias inmediatamente después del arranque formal del periodo ordinario, iniciado el pasado 1 de febrero.

La secretaria de la Mesa Directiva del Senado, la senadora Claudia Anaya (PRI), fue quien dio lectura a la propuesta y sometió al pleno, mediante votación económica, la autorización para que las y los diputados no sesionen durante esa semana y regresen a sus labores en la fecha prevista. La solicitud fue avalada sin mayor resistencia, de acuerdo con el conteo visual de manos alzadas realizado por reporteros presentes.

Este procedimiento legislativo obedece a un acuerdo interno entre los grupos parlamentarios, con el objetivo de reorganizar la agenda de trabajo y facilitar el avance de dictámenes en comisiones, así como preparar la recepción de iniciativas consideradas prioritarias, entre ellas las relacionadas con la reforma electoral y la agenda anticorrupción, que el Gobierno federal ha anticipado que enviará al Congreso.

La validación del calendario transcurrió sin un debate amplio sobre las consecuencias del receso, aunque analistas políticos han advertido que la medida podría evidenciar diferencias internas respecto a la jerarquización de los asuntos legislativos y la escasa presencia de diputadas y diputados en San Lázaro durante los días previos.

Entre los argumentos que respaldaron la solicitud, los coordinadores parlamentarios coincidieron en que la pausa temporal de las sesiones del pleno permitiría concentrar esfuerzos en el trabajo de comisiones, las cuales mantendrán reuniones técnicas para elaborar dictámenes que posteriormente serán sometidos a discusión y votación de manera más ordenada, una vez retomadas las sesiones.

La calendarización también busca ajustarse a la dinámica habitual del Congreso, donde las sesiones ordinarias suelen realizarse principalmente los martes y jueves, aunque estas pueden modificarse conforme a las necesidades legislativas y a los acuerdos que adopte la Junta de Coordinación Política de cada Cámara.

La aprobación se dio en una sesión del Senado que incluyó otros asuntos en su agenda, como la presentación de iniciativas y un minuto de silencio por el fallecimiento del senador panista Gustavo Sánchez Vázquez; sin embargo, la autorización otorgada a la Cámara de Diputados para suspender sus sesiones fue el punto que acaparó mayor atención mediática.

