Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 4 de febrero de 2026

El clima en Cancún para este miércoles 4 de febrero prevé que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 51%.Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Viernes 6 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Sábado 7 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Lunes 9 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20Martes 10 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 21Miércoles 11 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21