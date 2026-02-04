Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 4 de febrero de 2026

El clima en Cancún para este miércoles 4 de febrero prevé que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 51%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Viernes 6 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Sábado 7 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Domingo 8 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Lunes 9 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20

Martes 10 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 21

Miércoles 11 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

