Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 4 de febrero de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 4 de febrero anticipa que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 6 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 33% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 30%.Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 9Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9Sábado 7 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11Domingo 8 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Lunes 9 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Martes 10 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala