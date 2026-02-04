Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 4 de febrero de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 4 de febrero anticipa que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 6 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 33% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 30%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 5 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 9

Viernes 6 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

Sábado 7 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Domingo 8 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Lunes 9 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Martes 10 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

