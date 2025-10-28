SEP: Estos son los días que no habrá clases en noviembre 2025

El calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo 2025-2026 contempla varios descansos durante el mes de noviembre, lo que significa que millones de estudiantes de educación básica podrán disfrutar de algunos fines de semana largos y días sin clases.

Días oficiales sin clases en noviembre 2025

De acuerdo con el calendario vigente para escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional, estos son los días en los que no habrá clases en preescolar, primaria y secundaria durante noviembre de 2025:

Viernes 14 de noviembre - Jornada de registro y evaluación de calificaciones.

Aunque los docentes estarán dedicados a tareas administrativas, los alumnos no acudirán a clases, dando inicio a un puente largo.

Lunes 17 de noviembre - Día feriado oficial en conmemoración de la Revolución Mexicana .

El asueto se traslada del 20 al tercer lunes del mes, conforme a la Ley Federal del Trabajo, por lo que los estudiantes gozarán de cuatro días de descanso consecutivos, del viernes 14 al lunes 17 de noviembre.

Viernes 28 de noviembre - Sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Como cada mes, docentes y directivos se reunirán para analizar los avances académicos y planificar estrategias educativas, motivo por el cual los alumnos tendrán otro día libre.

SEP

¿A quiénes aplica?

Estos días de suspensión aplican para todas las escuelas públicas y particulares de educación básica en México —preescolar, primaria y secundaria—. Las instituciones de educación media superior y superior pueden tener variaciones según sus propios calendarios académicos.

Un respiro antes de diciembre

Con estos tres descansos, noviembre 2025 será uno de los meses más esperados por estudiantes y familias , ya que ofrecerá dos fines de semana largos antes del cierre del año y el inicio de la temporada decembrina.

EE