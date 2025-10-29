Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 29 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este miércoles 29 de octubre determina que estará con cielo claro con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 30%.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Jueves 30 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9Viernes 31 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Sábado 1 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Domingo 2 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Lunes 3 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9Martes 4 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 9Miércoles 5 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 6Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos