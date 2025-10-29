Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 29 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este miércoles 29 de octubre determina que estará con cielo claro con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 30%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 30 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Viernes 31 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Sábado 1 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Domingo 2 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Lunes 3 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

Martes 4 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 9

Miércoles 5 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 6

