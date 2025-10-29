Miércoles, 29 de Octubre 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 29 de octubre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Ciudad de México para este miércoles 29 de octubre determina que estará con cielo claro con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 30%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 30 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Viernes 31 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Sábado 1 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Domingo 2 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Lunes 3 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

Martes 4 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 9

Miércoles 5 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 6

