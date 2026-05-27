Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 27 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 27 de mayo determina que estará con lluvia de gran intensidad con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 43%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Viernes 29 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

