Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 27 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 27 de mayo determina que estará con lluvia de gran intensidad con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 43%.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.Jueves 28 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Viernes 29 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Lunes 1 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Tonalá