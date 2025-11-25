Beca Rita Cetina: Cuándo es el último pago del 2025 y cuántos habrá en 2026

La Beca Rita Cetina, uno de los apoyos educativos impulsados por el Gobierno de México, está dirigida exclusivamente a estudiantes de secundaria inscritos en escuelas públicas. Su propósito es aliviar los gastos esenciales que implica cursar este nivel escolar, desde la compra de útiles y uniformes hasta alimentos, libros y traslados diarios.

El apoyo económico es bimestral y asciende a mil 900 pesos, entregados a través de tarjetas del Banco del Bienestar. La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar son las encargadas de su operación y dispersión.

¿Cuándo es el último pago de 2025?

De cara al cierre del año, miles de familias se preguntan cuándo llegará el último pago de 2025. Aunque las autoridades aún no publican el calendario oficial, la información preliminar señala que la última dispersión del año se realizará durante diciembre, como parte del bimestre final del ciclo.

Los depósitos se efectúan de manera escalonada según la primera letra del apellido paterno del tutor registrado, por lo que los beneficiarios recibirán el recurso en fechas distintas a lo largo del mes.

También se prevé que los estudiantes que recibieron su tarjeta durante noviembre —correspondientes al proceso de registro de septiembre— obtengan su primer pago en este mismo periodo.

¿Cuántos depósitos habrá en el 2026?

En cuanto a 2026, se espera que el programa mantenga su esquema de pagos bimestrales, lo que implicaría seis depósitos a lo largo del año , siempre sujetos al calendario que la SEP y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar darán a conocer en los primeros meses.

Para evitar confusiones, las autoridades recomiendan consultar únicamente los canales oficiales del Gobierno de México y las cuentas institucionales, donde también el titular de la CNBBBJ, Julio León, comparte actualizaciones sobre el programa.

Mantenerse informado es clave para conocer con precisión las fechas, montos y requisitos que aplicarán tanto para el cierre de 2025 como para el arranque de 2026.

EE