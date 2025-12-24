Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 24 de diciembre de 2025

El clima en Monterrey para este miércoles 24 de diciembre determina que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 68%.

Según se anuncia, el clima presenta un 56% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Jueves 25 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Sábado 27 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 13 y temperatura mínima de 11

Miércoles 31 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

