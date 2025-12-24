Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 24 de diciembre de 2025

El clima en Cancún para este miércoles 24 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 77%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Jueves 25 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

Viernes 26 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Sábado 27 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 21

Miércoles 31 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 21

