Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 24 de diciembre de 2025

El clima en Cancún para este miércoles 24 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 77%.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Jueves 25 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23Viernes 26 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22Sábado 27 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 21Miércoles 31 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 21