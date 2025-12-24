Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 24 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este miércoles 24 de diciembre determina que estará con muy nuboso con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 54%.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Jueves 25 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10Viernes 26 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 9Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 10Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 11 y temperatura mínima de 9Miércoles 31 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 9Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún