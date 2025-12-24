Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 24 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este miércoles 24 de diciembre determina que estará con muy nuboso con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 54%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 25 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

Viernes 26 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 9

Sábado 27 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

Domingo 28 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

Lunes 29 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 10

Martes 30 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 11 y temperatura mínima de 9

Miércoles 31 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 9

