La Cámara de Diputados discutirá esta noche la designación de nuevos consejeros electorales , luego de que se integrara una terna conformada por tres perfiles propuestos con el respaldo de Morena, PT y PVEM.

Los aspirantes incluidos son Arturo Manuel Chávez López, director de Talleres Gráficos; Blanca Yassahara Cruz García, presidenta del Instituto Electoral de Puebla; y Frida Denisse Gómez Puga, titular del Órgano Interno de Control del instituto electoral de ese estado.

La propuesta fue presentada ante la Junta de Coordinación Política con el apoyo de las bancadas oficialistas, mientras que Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional reiteraron su rechazo al proceso de selección.

Criterios de paridad definen la terna

En la etapa final quedó fuera Bernardo Valle Monroy, actual director general de Audiencias en la Secretaría de Gobernación, debido a un acuerdo que priorizó la inclusión de dos mujeres y un hombre en la lista final.

La inclusión de Gómez Puga se dio dentro de una lista mixta en la que Valle Monroy figuraba como uno de los perfiles con mayores posibilidades.

Ajustes y tensiones en la negociación

El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, explicó que la integración de la terna respondió a criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que promueven la paridad de género en este tipo de designaciones.

La definición de los nombres se prolongó durante el día debido a objeciones del PVEM respecto a una de las candidaturas, lo que retrasó el acuerdo final.

Oposición mantiene rechazo

Por su parte, el coordinador del PAN, Elías Lixa, reiteró la postura de su bancada de rechazar el proceso en su totalidad, señalando inconformidades con la forma en que se llevó a cabo la selección.

La votación en el pleno determinará quiénes ocuparán los cargos, en medio de un ambiente de división entre las fuerzas políticas.

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