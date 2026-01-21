La tarde de ayer, Nicholette Pardo, conocida en redes sociales como "La Nicholette", fue privada de su libertad mientras circulaba a bordo de su reconocible Tesla Cybertruck color morado en la zona de Isla Musalá, en Culiacán.

El plagio fue reportado alrededor de las 16:00 horas a los números de emergencia. Al lugar acudieron militares y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, quienes se movilizaron a la esquina de la calle San Esteban y la avenida Tachichiltle, en las inmediaciones de la plaza 11:11, donde quedó abandonado el vehículo de la influencer, también conocida como "La Muchacha del Salado".

El hecho fue captado por las cámaras de la propia Cybertruck y posteriormente difundido en internet. En las imágenes se observa cómo de un automóvil Toyota Corolla blanco descienden dos sujetos, uno de ellos armado y con el rostro cubierto, quienes se aproximan a Nicholette y, tras un forcejeo, la obligan a subir al vehículo para huir del lugar con rumbo desconocido.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre personas detenidas ni sobre el paradero de la joven. Tampoco se ha informado si el caso será atraído por alguna instancia federal, aunque se mantienen operativos en la zona.

La Nicholette cuenta con más de 167 mil seguidores en Instagram y 117 mil en TikTok, plataformas en las que suele compartir contenido relacionado con su vida cotidiana. Además, mantiene canales activos en YouTube, Twitch, Snapchat y OnlyFans.

Su popularidad en el ámbito digital también se ha extendido al terreno musical, ya que cuenta con un corrido propio titulado La Muchacha del Salado, interpretado por el grupo Arriesgado, lo que la ha posicionado como una figura reconocida dentro del entorno de influencers en la región sinaloense.

