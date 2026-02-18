Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 18 de febrero de 2026

El clima en Monterrey para este miércoles 18 de febrero determina que estará con muy nuboso con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 27%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 19 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Jueves 19 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Domingo 22 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Lunes 23 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Martes 24 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

