Hoy No Circula 18 de febrero: Autos que no circulan por contingencia en CDMX y Edomex

Tras tres días de mala calidad del aire , la Comisión Ambiental de la Megalópolis confirmó la suspensión de la Contingencia Ambiental por ozono y del programa Doble Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México, a partir de las 18:00 horas de este martes.

Con esta medida, la circulación vehicular volverá a la normalidad este miércoles 18 de febrero de 2026, luego de que las condiciones atmosféricas finalmente permitieron la dispersión de contaminantes.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, el cambio se debe al desplazamiento del sistema de alta presión que había mantenido concentrado el ozono en el Valle de México. Su centro se movió hacia el estado de Jalisco, generando vientos más intensos, mayor ventilación y entrada de humedad, factores que mejoraron la calidad del aire.

La CAMe, junto con las secretarías de medio ambiente de la Gobierno de la Ciudad de México y del Gobierno del Estado de México, recordó que su función es activar o suspender contingencias ambientales para reducir la exposición de la población a niveles de contaminación dañinos para la salud.

En tanto, el programa Hoy No Circula regresa a su aplicación habitual. Esto significa que pueden circular todos los vehículos con holograma 0 y 00, sin importar el color de engomado o el número de placa. También podrán hacerlo los automóviles con holograma 1 y 2, siempre que su engomado no sea rojo ni su placa termine en 3 o 4.

Para verificar si un vehículo está restringido, los conductores deben revisar tres elementos: el color del engomado, el último dígito de la placa y el tipo de holograma de verificación (00, 0, 1 o 2).

Las autoridades reiteraron que el Doble Hoy No Circula aplica únicamente durante fases activas de contingencia, y recordaron a los automovilistas que no respetar las restricciones puede implicar multas y envío al corralón.

Finalmente, se invitó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los reportes oficiales de la CAMe y del portal www.aire.cdmx.gob.mx, donde también se puede activar una alerta personalizada para recibir notificaciones cuando cambien las condiciones ambientales.