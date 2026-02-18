Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 18 de febrero de 2026

El clima en Cancún para este miércoles 18 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 59%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Jueves 19 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Viernes 20 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25Sábado 21 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Domingo 22 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Lunes 23 de febrero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 21Martes 24 de febrero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 19Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Ciudad de México