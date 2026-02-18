Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 18 de febrero de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 18 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 12%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 8 grados.Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Lunes 23 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 8Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta