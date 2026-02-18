Miércoles, 18 de Febrero 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 18 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

El clima en Ciudad de México para este miércoles 18 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 12%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 8 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Domingo 22 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Lunes 23 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 9

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 8

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

