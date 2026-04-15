Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 15 de abril informa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 27%.Jueves 16 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Sábado 18 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Lunes 20 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa