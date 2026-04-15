Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 15 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 15 de abril informa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 27%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 16 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Sábado 18 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Miércoles 22 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

