Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 12 de noviembre de 2025

El clima en Monterrey para este miércoles 12 de noviembre informa que estará con nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 24%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Jueves 13 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Viernes 14 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Sábado 15 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Domingo 16 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Lunes 17 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Martes 18 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

