Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 12 de noviembre de 2025

El clima en Cancún para este miércoles 12 de noviembre informa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 79%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Jueves 13 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Viernes 14 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

Sábado 15 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 23

Domingo 16 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Lunes 17 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Martes 18 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Miércoles 19 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

