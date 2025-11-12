Miércoles, 12 de Noviembre 2025

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 12 de noviembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Cancún para este miércoles 12 de noviembre informa que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 79%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Jueves 13 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Viernes 14 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

Sábado 15 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 23

Domingo 16 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Lunes 17 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Martes 18 de noviembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Miércoles 19 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

