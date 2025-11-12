Miércoles, 12 de Noviembre 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 12 de noviembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Ciudad de México para este miércoles 12 de noviembre determina que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 52% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 40%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 13 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Viernes 14 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Sábado 15 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Domingo 16 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Lunes 17 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Martes 18 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

