Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 12 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este miércoles 12 de noviembre determina que estará con lluvia ligera con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 52% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 40%.Jueves 13 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Viernes 14 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Sábado 15 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Domingo 16 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Lunes 17 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Martes 18 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey