El Pleno del Senado aprobó en lo general la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que permitiría al Sistema de Administración Tributaria (SAT) impugnar decisiones judiciales, pero cuando se votaba una reserva, la oposición "reventó" la sesión, por lo que fue clausurada ante la falta de quorum.

Sin embargo, la presidenta en funciones de la Mesa Directiva, Verónica Camino, convocó a una nueva sesión esta misma noche.

Los senadores de oposición expresaron su rechazo a esta reforma, al advertir que es un instrumento más para cerrarle a la ciudadanía los mecanismos de defensa ante decisiones arbitrarias y abusivas de la autoridad, en este caso fiscal.

Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, aseguró que se trata de una reforma para atender el mandato constitucional de que los tribunales administrativos resuelvan los juicios en un plazo máximo de seis meses.

"Además, se establecen plazos genéricos de cinco días en aquellas actuaciones que realiza el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que actualmente no prevén plazos".

Oposición acusa “terrorismo fiscal” tras reforma que amplía facultades del SAT

Sin embargo, la oposición acusó que se trata de otra reforma para beneficiar a la autoridad, pues la modificación del artículo 63 le permite al SAT tener "un amparito a modo" frente a resoluciones a favor de un contribuyente, el PAN.

Ricardo Anaya, coordinador parlamentario de Acción Nacional, calificó el hecho como un "terrorismo fiscal". Ejemplificó que si un ciudadano gana ante un congelamiento de las cuentas "se van a quedar bloqueadas porque le están dando una oportunidad adicional al SAT".

El priista Alejandro Moreno señaló que "si presentas una solicitud de devolución de IVA y detrás te van 10 auditorías, pues ya nadie quiere presentar nada".

"Le regala a la autoridad que ha perdido un asunto un medio de impugnación específico", dijo la panista Guadalupe Murguía.

Ejemplificó que en caso de que un ciudadano hubiera ganado un juicio y la orden fuera descongelar sus cuentas, pero la autoridad apela, las cuentas se mantendrán congeladas.

Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, consideró que se "alarga innecesariamente los juicios y genera incertidumbre jurídica y financiera para quienes litigan, pagan impuestos o dependen de recuperar recursos para sostener su negocio".

La iniciativa fue aprobada en lo general con 64 votos a favor y 33 en contra y cuando se votaba una reserva, la oposición se percató que Morena y aliados no alcanzaban por sí solos el quórum, por lo que se ausentaron para reventar la sesión.

