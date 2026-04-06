Beca Rita Cetina: Calendario de depósitos del 7 al 10 de abril

A partir del 1 de abril comenzó la dispersión de recursos correspondientes al bimestre marzo-abril de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina. Este apoyo económico está dirigido a familias con hijas e hijos en educación básica, con el objetivo de contribuir a su continuidad escolar.

Este esquema forma parte de los Programas para el Bienestar impulsados por el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum. Su propósito central es evitar la deserción escolar mediante apoyos económicos directos a las familias.

¿De cuánto es el apoyo para secundaria?

En el nivel secundaria, el programa otorga:

Mil 900 pesos bimestrales por familia

700 pesos adicionales por cada estudiante extra inscrito en ese nivel

Esto permite que hogares con más de un hijo en secundaria reciban un ingreso mayor.

Los depósitos se realizan exclusivamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, garantizando que el dinero llegue directamente a las y los beneficiarios sin intermediarios.

Calendario de depósito en abril 2026

El calendario de pagos se organiza según la letra inicial del primer apellido y se extiende del 1 al 16 de abril. Las primeras fechas son:

D, E, F: Martes 7 de abril

G: Miércoles 8 de abril

H, I, J, K, L: Jueves 9 de abril

M: viernes 10 de abril

Cobertura del programa

La beca es universal para estudiantes de secundaria en escuelas públicas. Además, continúa beneficiando a familias de bajos recursos con hijas o hijos en preescolar y primaria que ya formaban parte del programa en años anteriores.

Expansión del apoyo a primaria

Como parte de su crecimiento, el programa incorporará este año un nuevo beneficio para estudiantes de primaria:

Pago anual único de 2,500 pesos, destinado a útiles escolares y uniformes

Este depósito se realizará antes del inicio del próximo ciclo escolar

Impulso al derecho a la educación

Con esta iniciativa, el Gobierno de México busca reforzar el acceso y permanencia en la educación básica, brindando apoyos económicos directos que ayuden a las familias a cubrir gastos escolares esenciales.

EE