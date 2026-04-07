Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 7 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 7 de abril determina que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 40%.

Según se comunicó, el clima presenta un 96% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 8 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Jueves 9 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Sábado 11 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Domingo 12 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Lunes 13 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Martes 14 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

