Martes, 07 de Abril 2026

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Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 7 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 7 de abril de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 7 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 7 de abril determina que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 40%.

Según se comunicó, el clima presenta un 96% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 8 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Jueves 9 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Sábado 11 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Domingo 12 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Lunes 13 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Martes 14 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún
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