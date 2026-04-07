Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 7 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 7 de abril determina que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 40%.Según se comunicó, el clima presenta un 96% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Miércoles 8 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Jueves 9 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Sábado 11 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Domingo 12 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Lunes 13 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Martes 14 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá