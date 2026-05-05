Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 5 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 5 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se establece, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 6 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

