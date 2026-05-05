Martes, 05 de Mayo 2026

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Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 5 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 5 de mayo de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 5 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 5 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se establece, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 6 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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