Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 5 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 5 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se establece, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.Miércoles 6 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Zapopan