Pensión Bienestar 2026: Quiénes reciben sus pagos hasta el 8 de mayo, letra por letra

La Pensión del Bienestar reanuda la entrega de apoyos económicos durante mayo de 2026, correspondiente al tercer bimestre del año. Este pago está dirigido a adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres menores de 65 años inscritas en los programas sociales federales , quienes cada periodo se mantienen atentos al calendario oficial para saber cuándo recibirán su depósito.

Arranca dispersión por orden alfabético

La Secretaría del Bienestar, encargada de operar estos apoyos del Gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum, dio a conocer que la dispersión comenzará el lunes 4 de mayo . Como ya es habitual, los pagos no se realizan de forma simultánea, sino de manera escalonada conforme a la primera letra del apellido de cada beneficiario.

Este sistema busca evitar saturaciones en sucursales bancarias y cajeros, además de permitir una distribución más ordenada de los recursos. Desde el primer día, quienes tengan apellidos que inicien con la letra “A” podrán disponer de su dinero directamente en sus tarjetas del Banco del Bienestar.

Pagos se concentran en la primera semana

Para este periodo, la entrega de apoyos se concentrará en los primeros días de mayo, específicamente del lunes 4 al viernes 8 , cubriendo así a los beneficiarios cuyos apellidos comienzan con las primeras letras del abecedario. Se recomienda a las personas no acudir antes de su fecha asignada, ya que el depósito se mantiene disponible en la cuenta una vez realizado.

Asimismo, las autoridades reiteran que no es necesario retirar el dinero el mismo día, pues este permanece seguro en la tarjeta, lo que permite a los beneficiarios administrar mejor sus recursos y evitar filas innecesarias.

Calendario oficial de pagos (4 al 8 de mayo de 2026)

Lunes 4: Apellidos con letra A

Martes 5: Apellidos con letra B

Miércoles 6: Apellidos con letra C

Jueves 7: Apellidos con letra C

Viernes 8: Apellidos con letras D, E y F

Con este calendario, el programa avanza en la entrega de apoyos correspondientes al bimestre mayo-junio, beneficiando a millones de personas en todo el país.

EE