Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 30 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

El clima en Monterrey para este martes 30 de diciembre prevé que estará con nubes dispersas con 14 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 8 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 23%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 31 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Viernes 2 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Sábado 3 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Lunes 5 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Martes 6 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

