Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 30 de diciembre de 2025

El clima en Cancún para este martes 30 de diciembre prevé que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 80%.Miércoles 31 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Jueves 1 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Viernes 2 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Sábado 3 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19Lunes 5 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19Martes 6 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 22