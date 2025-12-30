Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 30 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este martes 30 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 16 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 16 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 53%.

Según se informó, el clima presenta un 76% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 4 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 31 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 8

Jueves 1 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

Viernes 2 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Sábado 3 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Martes 6 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

