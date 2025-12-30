Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 30 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este martes 30 de diciembre informa que estará con lluvia ligera con 16 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 16 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 53%.Según se informó, el clima presenta un 76% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 4 grados.Miércoles 31 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 8Jueves 1 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10Viernes 2 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Sábado 3 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Lunes 5 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Martes 6 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto