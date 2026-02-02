Beca Rita Cetina: estos alumnos pueden recibir hasta 5,700 pesos

La entrega de tarjetas del Bienestar para la Beca Rita Cetina arrancó en enero de 2026 y con ello surgió una de las principales dudas entre las familias que se integraron recientemente al programa: ¿cuánto dinero llegará en el primer depósito y a qué periodos corresponde?

La beca destinada a estudiantes de secundaria funciona con pagos bimestrales y contempla cinco dispersiones a lo largo del ciclo escolar. Sin embargo, quienes recibieron su tarjeta durante enero de este año no verán un pago regular, sino un depósito acumulado que busca compensar los apoyos que no se entregaron en meses anteriores.

De acuerdo con información relacionada con el calendario del programa, en febrero de 2026 estos nuevos beneficiarios recibirán hasta 5,700 pesos, cantidad que integra tres bimestres: dos correspondientes a 2025 que estaban pendientes (septiembre-octubre y noviembre-diciembre) y el pago actual de enero-febrero de 2026. Esta dispersión especial responde a los retrasos registrados en la entrega de tarjetas y permite que las familias queden al corriente con el apoyo federal.

Este pago acumulado no se aplicará de manera general. Está dirigido principalmente a las familias que se incorporaron al programa recientemente y que no habían recibido depósitos previos. Quienes ya formaban parte de la Beca Rita Cetina continúan recibiendo el apoyo conforme al calendario normal.

El monto de la beca es de 1,900 pesos por bimestre por familia, con un incremento de 700 pesos por cada estudiante adicional inscrito en secundaria. Así, una familia con dos hijos recibe 2,600 pesos por bimestre, mientras que el apoyo aumenta si hay más beneficiarios en el mismo hogar.

El calendario oficial del programa contempla pagos en los periodos enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio, septiembre-octubre y noviembre-diciembre, dejando fuera julio y agosto por tratarse de vacaciones escolares.

La Beca Rita Cetina forma parte de las Becas para el Bienestar, un conjunto de apoyos que en 2026 alcanzará a más de 22 millones de estudiantes en todo el país, desde nivel básico hasta educación superior. Para las familias que comenzaron a recibir el apoyo este año, el depósito de 5,700 pesos representa un respaldo económico importante para el cierre y continuidad del ciclo escolar 2025-2026.

