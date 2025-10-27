Desde la tarde de este lunes cientos de productores tomaron diferentes puntos carreteros y autopistas de Jalisco para exigir un mejor precio del maíz. Los maiceros aseguran que permanecerán los bloqueos por tiempo indefinido hasta llegar a un acuerdo con la Sader.Aquí te decimos cuáles son los tramos bloqueadosRuta alterna para transporte de carga y particulares, sugerida por Policía Vial del Estado y la Guardia Nacional: Carretera Nogales Salida de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG): Moverse por Av. Aviación, Av. Ramón Corona y Camino Viejo a Nextipac. Ingreso a la ZMG: Tomar Camino Viejo a Nextipac, Av. Ramón Corona y Av. Aviación. Carretera Colima, antes del km 40: Tomar la vialidad por carretera El Molino, rumbo a Jocotepec, tomar carretera a Ajijic e ingresar por carretera a Chapala. Únicamente no transitan unidades doblemente articuladas.