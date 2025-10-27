Desde la tarde de este lunes cientos de productores tomaron diferentes puntos carreteros y autopistas de Jalisco para exigir un mejor precio del maíz. Los maiceros aseguran que permanecerán los bloqueos por tiempo indefinido hasta llegar a un acuerdo con la Sader.

Aquí te decimos cuáles son los tramos bloqueados

Km 40 carretera Guadalajara–Colima: vialidad bloqueada.

Caseta de Ocotlán (Autopista México–Guadalajara): vialidad bloqueada.

Carretera a Nogales, a la altura del Technology Park: vialidad bloqueada.

Carretera Guadalajara–Ocotlán, a la altura de Av. Universidad 2000: vialidad bloqueada.

Carretera La Barca–Jamay, en dirección a Atotonilco: bloqueo en ambos sentidos.

Carretera La Barca–San Juan, km 3+700, cruce con autopista de cuota 15D México–Morelia, km 402: vialidad bloqueada.

Carretera Santa Rosa–La Barca, km 49+100: vialidad bloqueada.

Productores tachan de insulto el 'acuerdo' del Gobierno sobre precio del maíz

Cuáles son las rutas alternas

Ruta alterna para transporte de carga y particulares, sugerida por Policía Vial del Estado y la Guardia Nacional: Carretera Nogales

Salida de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG): Moverse por Av. Aviación, Av. Ramón Corona y Camino Viejo a Nextipac.

Ingreso a la ZMG: Tomar Camino Viejo a Nextipac, Av. Ramón Corona y Av. Aviación.

Carretera Colima, antes del km 40: Tomar la vialidad por carretera El Molino, rumbo a Jocotepec, tomar carretera a Ajijic e ingresar por carretera a Chapala. Únicamente no transitan unidades doblemente articuladas.