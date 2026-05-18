Inapam: Requisitos y beneficios de una membresía en Volaris para los adultos mayores

Los adultos mayores en México que cuentan con la credencial del Inapam pueden acceder a importantes beneficios para viajar más barato. Uno de ellos es la membresía individual v.club de Volaris, l a cual puede obtenerse gratis durante un año y ofrece descuentos exclusivos en vuelos nacionales e internacionales.

Esta alianza busca facilitar los viajes de las personas mayores de 60 años, permitiéndoles ahorrar en boletos de avión y acceder a promociones especiales dentro de la aerolínea.

¿Qué es la tarjeta Inapam?

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) es un documento oficial otorgado por el Gobierno de México a personas de 60 años o más. Su objetivo es brindar descuentos, apoyos y beneficios en distintos servicios y establecimientos del país.

Con esta tarjeta, los adultos mayores pueden obtener descuentos en transporte, medicamentos, consultas médicas, restaurantes, actividades culturales, supermercados y servicios turísticos, entre otros.

Además, algunas empresas privadas, como Volaris, ofrecen promociones especiales para quienes cuentan con esta identificación vigente.

Beneficios de la membresía v.club de Volaris

Las personas adultas mayores con credencial INAPAM vigente pueden activar sin costo una membresía individual v.club por un año. Este programa normalmente tiene costo para el público general, pero gracias a este convenio puede obtenerse gratis.

Entre los beneficios principales se encuentran:

Descuentos directos en vuelos

Los usuarios pueden recibir descuentos de hasta 500 pesos mexicanos por cada vuelo reservado mediante la plataforma de la aerolínea.

Tarifas preferenciales

Además del ahorro directo, la membresía incluye hasta un 20 por ciento adicional de descuento sobre cualquier tarifa regular disponible.

Acceso a promociones exclusivas

Los integrantes de v.club pueden participar en ventas especiales y promociones que Volaris lanza cada jueves, con precios preferenciales y ofertas limitadas.

Acompañamiento para adultos mayores

De manera adicional, Volaris cuenta con el programa “Volaris te Acompaña”, un servicio pensado para pasajeros de la tercera edad que viajan solos o necesitan apoyo dentro del aeropuerto.

Este servicio incluye asistencia durante el proceso de documentación, orientación y acompañamiento hasta el abordaje del vuelo.

¿Cómo se obtiene v.club individual para adultos mayores?

Los adultos mayores con credencial vigente del INAPAM pueden solicitar una membresía individual v.club totalmente gratis por un año. Una vez concluida la vigencia, es posible renovarla nuevamente sin costo siguiendo el mismo procedimiento.

El trámite se divide en dos etapas: registro y activación.

Paso 1: Registro en Volaris

El primer paso consiste en crear una cuenta en la plataforma de la aerolínea.

1. Registrarse en la página oficial

Los usuarios deben ingresar al portal oficial de Volaris y seleccionar la opción “Regístrate”.

2. Elegir el tipo de cuenta correcto

Durante el proceso, es importante seleccionar la opción “Volaris, miembro v.club o INVEX”.

3. Capturar la información personal

Posteriormente, se debe llenar el formulario con los datos personales y dar clic en “Crear mi cuenta”.

La información debe coincidir exactamente con los datos de la credencial del INAPAM. En caso contrario, la membresía no podrá ser aprobada.

4. Completar el perfil

Una vez creada la cuenta, el usuario deberá llenar la información faltante y seleccionar la opción “Completa tu perfil”.

Paso 2: Activación de la membresía

Después del registro, es necesario solicitar formalmente la activación del beneficio.

1. Ingresar al apartado “Tu Experiencia”

El usuario debe entrar al formulario de atención disponible en la sección “Tu Experiencia” de Volaris.

2. Seleccionar el motivo de aclaración

Dentro del formulario se debe elegir la opción “V.Club Inapam”.

3. Ingresar los datos solicitados

En el apartado “Solicitud” se deberá incluir:

Correo electrónico registrado en Volaris.

Nombre completo del titular.

Fecha de nacimiento.

Los datos deben coincidir con la credencial del Inapam vigente.

4. Adjuntar la credencial

También es obligatorio subir una fotografía o copia digital legible de la credencial INAPAM.

Si este documento no se adjunta, la membresía no podrá activarse.

5. Esperar la validación

Finalmente, el usuario deberá aceptar los términos y condiciones, enviar la solicitud y esperar aproximadamente 48 horas para recibir la confirmación de activación.

La membresía tendrá vigencia de un año a partir de su activación y, para renovarla, será necesario repetir el proceso.

¿Cómo tramitar la tarjeta Inapam?

Las personas que aún no cuentan con esta credencial pueden realizar el trámite de manera gratuita en los módulos del Inapam ubicados en distintos municipios del país.

El procedimiento suele realizarse el mismo día y permite acceder a cientos de beneficios y descuentos.

Documentos necesarios

Para obtener la tarjeta normalmente se solicita:

Identificación oficial vigente.

CURP.

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio reciente.

Fotografía tamaño infantil.

Tener 60 años cumplidos o más.

Es recomendable consultar previamente el módulo más cercano para verificar requisitos específicos.

Una alternativa para viajar más barato

La membresía v.club para adultos mayores representa una oportunidad para reducir gastos en viajes y acceder a servicios especiales dentro de la aerolínea.

Gracias a este beneficio, miles de personas de la tercera edad pueden obtener descuentos en vuelos, promociones exclusivas y asistencia personalizada, facilitando así sus traslados dentro y fuera de México.

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