Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 13 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 13 de enero anticipa que estará con lluvia ligera con 15 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 43%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 4 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 33% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 14 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10

Jueves 15 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 14 y temperatura mínima de 9

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 9

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 11

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 13 y temperatura mínima de 10

Lunes 19 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 8

Martes 20 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 10

