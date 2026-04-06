Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 6 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este lunes 6 de abril informa que estará con nubes con 16 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 44%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.Martes 7 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Miércoles 8 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Jueves 9 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20Sábado 11 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21Domingo 12 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Lunes 13 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá