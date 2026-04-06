Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 6 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este lunes 6 de abril informa que estará con nubes con 16 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 44%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Martes 7 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Miércoles 8 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Jueves 9 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20

Sábado 11 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Domingo 12 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Lunes 13 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

