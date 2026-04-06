Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 6 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 6 de abril determina que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 48%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 7 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Miércoles 8 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Jueves 9 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Sábado 11 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Domingo 12 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Lunes 13 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

