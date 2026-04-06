Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 6 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 6 de abril determina que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 48%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Martes 7 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Miércoles 8 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Jueves 9 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Sábado 11 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Domingo 12 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Lunes 13 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Chapala