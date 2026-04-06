Lunes, 06 de Abril 2026

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Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 6 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 6 de abril de 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 6 de abril de 2026

El clima en Cancún para este lunes 6 de abril determina que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se informó, el clima presenta un 79% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 57%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Martes 7 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Jueves 9 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Sábado 11 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Domingo 12 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla
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