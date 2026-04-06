Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 6 de abril de 2026

El clima en Cancún para este lunes 6 de abril determina que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se informó, el clima presenta un 79% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 57%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Martes 7 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Jueves 9 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Sábado 11 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Domingo 12 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

