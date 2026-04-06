Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 6 de abril de 2026

El clima en Cancún para este lunes 6 de abril determina que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Según se informó, el clima presenta un 79% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 57%.Martes 7 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Jueves 9 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22Sábado 11 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Domingo 12 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto