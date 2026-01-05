Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 5 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este lunes 5 de enero informa que estará con muy nuboso con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 29%.Martes 6 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21Miércoles 7 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19Viernes 9 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21Sábado 10 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15Domingo 11 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 13 y temperatura mínima de 10Lunes 12 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 10 y temperatura mínima de 8Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Zapopan