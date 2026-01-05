Lunes, 05 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 5 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 5 de enero de 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 5 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este lunes 5 de enero informa que estará con muy nuboso con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 29%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Martes 6 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Miércoles 7 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Viernes 9 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Sábado 10 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Domingo 11 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 13 y temperatura mínima de 10

Lunes 12 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 10 y temperatura mínima de 8

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Guadalajara
Clima en Ciudad de México
Clima en Tapalpa
Clima en Cancún
Clima en Chapala
Clima en Puerto Vallarta
Clima en El Salto
Clima en Tlaquepaque
Clima en Mazamitla
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tonalá
Clima en Zapopan

Temas

  • Clima en Monterrey
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones