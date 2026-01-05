Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 5 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este lunes 5 de enero informa que estará con muy nuboso con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 29%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Martes 6 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Miércoles 7 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Viernes 9 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Sábado 10 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Domingo 11 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 13 y temperatura mínima de 10

Lunes 12 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 10 y temperatura mínima de 8

