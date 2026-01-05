Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 5 de enero de 2026

El clima en Cancún para este lunes 5 de enero determina que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 73%.Martes 6 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23Viernes 9 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Sábado 10 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Domingo 11 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Lunes 12 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 22Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey