Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 5 de enero de 2026

El clima en Cancún para este lunes 5 de enero determina que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 73%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Martes 6 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Viernes 9 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Sábado 10 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Domingo 11 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Lunes 12 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 22

