Lunes, 05 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 5 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 5 de enero de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 5 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 5 de enero prevé que estará con cielo claro con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 6 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 31%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 6 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Viernes 9 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Sábado 10 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Domingo 11 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 9

Lunes 12 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 8

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey
Clima en El Salto
Clima en Mazamitla
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Guadalajara
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Chapala
Clima en Zapopan
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tapalpa
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tonalá
Clima en Cancún

Temas

  • Clima en Ciudad de México
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones