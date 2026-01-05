Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 5 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 5 de enero prevé que estará con cielo claro con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 6 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 31%.Martes 6 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10Viernes 9 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Sábado 10 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11Domingo 11 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 9Lunes 12 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 8Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Cancún