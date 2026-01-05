Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 5 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 5 de enero prevé que estará con cielo claro con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 6 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 31%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 6 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Viernes 9 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Sábado 10 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 11

Domingo 11 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 9

Lunes 12 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 8

