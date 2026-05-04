Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 4 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este lunes 4 de mayo informa que estará con nubes dispersas con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 43%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.Martes 5 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22Miércoles 6 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 40 y temperatura mínima de 26Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21Sábado 9 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 21Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 26Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 26Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Tonalá