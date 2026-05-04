Lunes, 04 de Mayo 2026

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Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 4 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 4 de mayo de 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 4 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este lunes 4 de mayo informa que estará con nubes dispersas con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 43%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Martes 5 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22

Miércoles 6 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 40 y temperatura mínima de 26

Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Sábado 9 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 21

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 26

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 26

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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