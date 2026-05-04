Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 4 de mayo de 2026

El clima en Monterrey para este lunes 4 de mayo informa que estará con nubes dispersas con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 43%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Martes 5 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22

Miércoles 6 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 40 y temperatura mínima de 26

Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Sábado 9 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 21

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 26

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 26

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

