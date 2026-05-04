Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 4 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 4 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 34%.

Según se comunicó, el clima presenta un 75% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 5 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Miércoles 6 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Domingo 10 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Monterrey

