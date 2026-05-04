Lunes, 04 de Mayo 2026

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Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 4 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 4 de mayo de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 4 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 4 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 34%.

Según se comunicó, el clima presenta un 75% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 5 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Miércoles 6 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Domingo 10 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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