Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 4 de mayo de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 4 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 34%.Según se comunicó, el clima presenta un 75% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Martes 5 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Miércoles 6 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Domingo 10 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Monterrey