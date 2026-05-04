Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 4 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este lunes 4 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 75%.Según se establece, el clima presenta un 96% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.Martes 5 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Miércoles 6 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Sábado 9 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Domingo 10 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Lunes 11 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Chapala