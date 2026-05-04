Lunes, 04 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 4 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 4 de mayo de 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 4 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este lunes 4 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 75%.

Según se establece, el clima presenta un 96% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Martes 5 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Miércoles 6 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Sábado 9 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Domingo 10 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Lunes 11 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque
Clima en Mazamitla
Clima en Monterrey
Clima en Zapopan
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Guadalajara
Clima en Tapalpa
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tonalá
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en El Salto
Clima en Ciudad de México
Clima en Chapala

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones