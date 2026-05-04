Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 4 de mayo de 2026

El clima en Cancún para este lunes 4 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 75%.

Según se establece, el clima presenta un 96% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Martes 5 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Miércoles 6 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Jueves 7 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Sábado 9 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Domingo 10 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Lunes 11 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

