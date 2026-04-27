Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 27 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este lunes 27 de abril prevé que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 44%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 22 grados.

Según se establece, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Martes 28 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25

Miércoles 29 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 27

Jueves 30 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Viernes 1 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 40 y temperatura mínima de 24

Sábado 2 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Domingo 3 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Lunes 4 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

