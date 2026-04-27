Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 27 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este lunes 27 de abril prevé que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 44%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 22 grados.Según se establece, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Martes 28 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25Miércoles 29 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 27Jueves 30 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Viernes 1 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 40 y temperatura mínima de 24Sábado 2 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21Domingo 3 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Lunes 4 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Cancún