Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 27 de abril de 2026

El clima en Cancún para este lunes 27 de abril prevé que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 54%.Martes 28 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Miércoles 29 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Jueves 30 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Viernes 1 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Domingo 3 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Lunes 4 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Ciudad de México