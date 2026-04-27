Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 27 de abril de 2026

El clima en Cancún para este lunes 27 de abril prevé que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 54%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Martes 28 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Miércoles 29 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Jueves 30 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Viernes 1 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Domingo 3 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Lunes 4 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

