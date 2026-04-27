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Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 27 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 27 de abril de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 27 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este lunes 27 de abril informa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 26%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 83% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 28 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Miércoles 29 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Jueves 30 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Viernes 1 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Sábado 2 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Domingo 3 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Lunes 4 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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